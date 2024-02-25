МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Атлеты из недружественных РФ стран объяснили, почему приехали на «Игры Будущего»

Несмотря на антироссийские санкции и западную пропаганду, в Казань приехало множество спортсменов из политически недружественных России государств.
Павел Ремнев 2024-02-25 18:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Казани на неделе состоялось открытие «Игр Будущего» первых в истории соревнований по фиджитал-спорту. Идея совместить реальные и виртуальные выступления родилась в России несколько лет назад и получила поддержку среди спортсменов и на государственном уровне.

Такие соревнования на стыке двух миров - когда сначала атлеты соревнуются, например, на хоккейном симуляторе, а затем продолжают матч на льду - чрезвычайно универсальны. Молодежь можно оторвать от компьютерных игр, а профессиональные спортсмены получают простор для движения вперед. Не секрет, что спорт высоких достижений - тот, который без допинга - уже вплотную подошел к пределу человеческих возможностей. Здесь же появляются новые неограниченные просторы для реализации.

С политической точки зрения «Игры Будущего» - это наш ответ всем западным чиновникам, которые пытаются блокировать выступления российских атлетов на международных чемпионатах. Такое спортивное импортозамещение.

Несмотря на санкции, западную пропаганду и давление, в столицу Татарстана приехало множество спортсменов из западных, политически недружественных нам стран. Из Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Финляндии, Латвии, Эстонии. Вот где действительно сейчас спорт без политики.

О том, почему спортсмены из недружественных России стран приехали в Казань на «Игры Будущего», смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#казань #Спортсмены #недружественные страны #Игры будущего
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 