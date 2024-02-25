В темноте и почти без воздуха: как российские военные вышли в тыл ВСУ в Авдеевке

На этой неделе освободителей Авдеевки наградил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Он посетил командный пункт группировки войск «Центр», вручил военным ордена Мужества и медали «За отвагу», а также заслушал доклад о дальнейших действиях на авдеевском направлении.

Авдеевка - важная политическая и тактическая победа наших сил. Из этого укрепрайона боевики непрерывно обстреливали Донецк. Почти десять лет националисты возводили там специальные железобетонные крепости и прокладывали множество подземных ходов. Был создан мощный оперативно-стратегический узел. В Киеве считали, что его российским войскам не удастся взять. Нас ждали где угодно, но не в Авдеевке.

А ВС РФ, тем временем, долго, тщательно и в режиме информационной тишины готовились к штурму. Информация о продвижении российских войск в районе Авдеевки специально не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

И на этой неделе стали известны первые подробности подвига, совершенного бойцами добровольческого отряда «Ветераны», который получил название «Царская охота». Так назывался гостинично-ресторанный комплекс в Авдеевке, который боевики превратили в собственную базу, а российские войска взяли хитростью и храбростью.

Год назад, когда активные штурмовые действия в Авдеевке не велись, там нашли трубу, которая под землей вела к заброшенному ресторану. И постепенно, шаг за шагом, наши бойцы начали воплощать в жизнь невероятный и рискованный план. Под прикрытием звуков артиллерии выпиливали проходы, откачивали воду, проделывали отверстия для воздуха и перебрасывали боекомплект. Все это делали буквально под самым носом противника.

В итоге штурмовики «Ветеранов» прошли под землей почти четыре километра, застали врага врасплох и захватили важный укрепрайон.

Подробнее о дерзкой операции и мирных жителях, дождавшихся своих освободителей, смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».