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В Волгограде произошел пожар на оптово-строительном рынке
В результате происшествия никто не пострадал.
Сергей Лебедев
2024-02-25 15:06:01
© Фото: МЧС России
© Видео: МЧС России
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