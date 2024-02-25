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В Волгограде произошел пожар на оптово-строительном рынке

В результате происшествия никто не пострадал.
Сергей Лебедев 2024-02-25 15:06:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России
#в стране и мире #пожар #Волгоград #происшествие #ЧП #огонь
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