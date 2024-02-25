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Неизвестный запер 5 собак в старом фургоне на севере Москвы

Жители САО заявили, что пять биглей и алабаев уже несколько дней находятся в прицепе на Бескудниковском бульваре.
Максим Крюков 2024-02-25 15:17:01
© Фото: HvostatPatrul, Telegram © Видео: HvostatPatrul, Telegram

Жители Северного административного округа Москвы обнаружили пять собак, запертых в прицепе без номеров. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с оставленными в фургоне животными.

По словам местных жителей, пять биглей и алабаев уже несколько дней находятся в автодоме на Бескудниковском бульваре. На место вызвали сотрудников полиции.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на хозяйку питомцев, женщина выводит животных гулять по несколько раз в день на площадку и кормит теплой едой. Она также отметила, что поводов для беспокойства нет, поскольку все собаки находятся под присмотром.

По факту обнаружения в припаркованном автоприцепе животных правоохранительные органы проводят проверку, ход которой контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.

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