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Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может составить более 5 трлн рублей

По словам администрации полуострова, иск станет «очень серьезной претензией», возможно, самой большой в части блокад.
Елизавета Кондрикова 2024-02-25 13:06:01
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Предварительный ущерб, нанесенный бюджету Крыма энергетической блокадой 2015 года, оценивается в пять триллионов рублей, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

«Только по сумму ущерба бюджету, предварительно, оценивается в сумму более 3 трлн рублей. Готовится еще иск от Общественной палаты - это народ Крыма, там сумма будет более 2 трлн рублей», - сказал Константинов в эфире программы «Соловьев Live».

Уточняется, что это не конечная сумма, так как также ожидается ущерб от предприятий. По словам председателя, подобный иск после официального оформления станет «очень серьезной претензией», предположительно, самой большой в части блокад.

Напомним, работа над составлением иска была начата в октябре прошлого года. Речь идет о подсчетах ущерба от транспортной, продовольственной и банковской блокад, которая была осуществлена в ночь на 22 ноября 2015 года. Тогда полуостров был полностью обесточен вследствие подрыва четырех ЛЭП.  

 

#в стране и мире #Крым #Украина #иск #энергоблокада #Владимир Константинов
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