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На Москве-реке спасли двух тонущих людей

Уточняется, что москвичи не пострадали, их отпустили домой после осмотра медиков.
Елизавета Кондрикова 2024-02-25 10:02:01
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

В ночь на воскресенье 25 февраля двое мужчин упали в Москву-реку и не смогли выбраться самостоятельно, вытащить тонувших удалось сотрудникам МЧС.  Об этом сообщает «360» со ссылкой на собственные источники. 

В 03:50 в экстренные службы поступил сигнал о тонущих людях, о бедствии сообщил охранник, работающий неподалеку. На место был вызван спасательный катер, и прибыли сотрудники МЧС, которые смогли достать мужчин на набережную.

Уточняется, что в итоге пострадавших передали работникам поисково-спасательной станции «Крымский мост». Их осмотрела бригада скорой помощи, после чего мужчин отпустили домой.

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