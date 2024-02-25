На Москве-реке спасли двух тонущих людей

В ночь на воскресенье 25 февраля двое мужчин упали в Москву-реку и не смогли выбраться самостоятельно, вытащить тонувших удалось сотрудникам МЧС. Об этом сообщает «360» со ссылкой на собственные источники.

В 03:50 в экстренные службы поступил сигнал о тонущих людях, о бедствии сообщил охранник, работающий неподалеку. На место был вызван спасательный катер, и прибыли сотрудники МЧС, которые смогли достать мужчин на набережную.

Уточняется, что в итоге пострадавших передали работникам поисково-спасательной станции «Крымский мост». Их осмотрела бригада скорой помощи, после чего мужчин отпустили домой.