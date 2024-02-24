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Расчеты гаубиц «Мста-Б» смели позиции ВСУ на Запорожском направлении

Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на расстояние свыше 10 километров.
2024-02-24 07:19:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» ударили по укрепленным позициям украинских боевиков в зоне спецоперации. Координаты целей артиллеристам сообщили операторы разведывательных беспилотников. Точность наведения и эффективность действий боевых расчетов позволили нанести максимальный урон противнику. Кадры объективного контроля подтвердили это.

«Работаем по крупным целям. Каждый раз уничтожаем назначенные цели, работаем удачно. Не позволяем противнику приближаться к нашей пехоте», - рассказал старший наводчик с позывным «Моздок».

После точной стрельбы расчет замаскировал орудие и укрылся в подготовленном блиндаже, чтобы избежать возможного ответного удара со стороны украинских позиций.

Артиллеристы Южного военного округа регулярно выполняют огневое прикрытие передовых российских подразделений на Запорожском направлении, уничтожая врага на расстоянии свыше 20 километров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Мста-Б #гаубица #СВО #Запорожское направление
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