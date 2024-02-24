ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона ВСУ над Курской и еще двумя областями

В ночь на субботу 24 февраля средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолетного типа (БПЛА) в небе над Курской и Липецкой областями, а также уничтожили один в Тульской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи с 00.20 до 02.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что в Липецкой области были зафиксированы два вражеских дрона, в Курской - один.

Перед этим попытка украинской атаки беспилотников по российским субъектам была пресечена в 00:15 субботы 24 февраля. Дроны были уничтожены в Курской и Тульской областях, добавили в Минобороны РФ.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.