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ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона ВСУ над Курской и еще двумя областями

Попытка вражеской террористической атаки была пресечена в период с 00:20 по 02:00 в ночь на субботу 24 февраля.
2024-02-24 07:14:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В ночь на субботу 24 февраля средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолетного типа (БПЛА) в небе над Курской и Липецкой областями, а также уничтожили один в Тульской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи с 00.20 до 02.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что в Липецкой области были зафиксированы два вражеских дрона, в Курской - один.

Перед этим попытка украинской атаки беспилотников по российским субъектам была пресечена в 00:15 субботы 24 февраля. Дроны были уничтожены в Курской и Тульской областях, добавили в Минобороны РФ.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #беспилотник #Тульская область #Липецкая область #Курская область #ВСУ
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