Губернатор Липецкой области рассказал о пожаре на НЛМК

Пожар в цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) ликвидировали. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», - заявил он в своем Telegram-канале.

Причиной возгорания, предварительно, стало падение летательного аппарата. Сейчас достоверность данной информации проверяют спецслужбы. Артамонов попросил жителей не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Также он отметил, что похожие новости приходят и из соседних регионов. В связи с этим спецслужбы приведены в режим максимальной готовности, написал глава региона.