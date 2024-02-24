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Губернатор Липецкой области рассказал о пожаре на НЛМК

Пострадавших и погибших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует.
Ирина Егорова 2024-02-24 04:10:01
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Пожар в цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) ликвидировали. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», - заявил он в своем Telegram-канале. 

Причиной возгорания, предварительно, стало падение летательного аппарата. Сейчас достоверность данной информации проверяют спецслужбы. Артамонов попросил жителей не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Также он отметил, что похожие новости приходят и из соседних регионов. В связи с этим спецслужбы приведены в режим максимальной готовности, написал глава региона. 

#пожар #Липецкая область #огонь #Игорь Артамонов #Новолипецкий комбинат
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