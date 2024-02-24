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Пленный разведчик ВСУ: мирных жителей Донецка обстреливали, чтобы «покошмарить»

Андрей Бабурин считает, что это аморально, но сам он ничего сделать не мог.
Андрей Лазарев 2024-02-24 06:00:01
© Фото: ТРК "Звезда" © Видео: ТРК "Звезда"

Пленный разведчик 425-го отдельного штурмового батальона специального назначения «Скала» ВСУ Андрей Бабурин рассказал «Звезде», что боевики обстреливали из Авдеевки мирные кварталы Донецка, где нет военных объектов, чтобы «покошмарить» мирное население.

«В народе это называется покошмарить. То есть нагнать жути. По-другому никак не скажешь. Знаю по слухам (что погибали женщины и дети - прим. ред.). По интернету смотрел. Но что мог сделать? Я ничего не мог сделать. Это, скажем так, аморально, если говорить красивым, высоким языком», - сказал он.

Бабурин родом из Харькова, попал в плен в Авдеевке. Он пошел в ВСУ после того, как ему прислали третью по счету повестку. Говорит - чтобы в тюрьму не посадили. Стал разведчиком. Его батальон должен был прикрывать бегство украинской армии из Авдеевки.

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