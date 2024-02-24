Шойгу: спланирована поставка в войска БПЛА с использованием технологий ИИ

Спланирована поставка в войска беспилотных аппаратов, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции группы войск «Центр» в зоне спецоперации. Применение технологий ИИ повысит эффективность их применения.

«Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием», - сказал Сергей Шойгу.

Глава Минобороны указал на возросшую роль беспилотников в ходе СВО.

Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев отметил, что эффективность применения БПЛА существенно выросла. Только за последние две недели февраля ударные дроны на Авдеевском направлении поразили более 700 целей противника. БПЛА уничтожают бронетехнику, артиллерию, РЛС и живую силу ВСУ.

В частности, комплекс разведывательных беспилотников «Орлан-30» показал высокую эффективность в ходе освобождения Авдеевки.

В соединениях и частях создали штатные подразделения, которые работают непосредственно с беспилотными летательными аппаратами. На вооружении у них стоят разведывательные и ударные дроны.

Сергей Шойгу поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами РЭБ, прежде всего в тактическом звене.

Министр обороны России проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Шойгу заслушал доклады командующего и офицеров штаба о текущей обстановке, действиях противника и выполнении боевых задач на этом операционном направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.