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Глава Минфина Украины заявил о нехватке средств

Деньги от ЕС и Всемирного банка позволят Киеву покрыть расходы в первое полугодие, сказал глава Минфина.
Владимир Рубанов 2024-02-24 23:48:01
© Фото: Madeleine Kelly Keystone Press Agency, Global Look Press

Украина переживает дефицит бюджетных средств из-за задержек западной помощи, заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, сообщает RT. По его словам, этого пока не ощущают граждане, потому что власти пока находят ресурсы, чтобы перекрыть потребности.

Марченко сказал, что в Киеве надеются на западную помощь, но она поступит позже. Пока правительство рассчитывает главным образом на средства из Европы.

Первые 4,5 млрд евро Украина полученит в марте, заявил министр. Кроме того, в Киеве «сделали все необходимое, чтобы получить 1,5 млрд долларов США от Всемирного банка».

Эти деньги позволят Украине покрыть расходы в первое полугодие, сказал глава Минфина.

США пока не смогли выделить Киеву дополнительную помощь из-за споров между администрацией Джо Байдена и республиканским большинством в палате представителей о миграционном контроле на границе с Мексикой.

#Украина #сша #Киев #евросоюз #финансирование #всемирный банк
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