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МО РФ: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку.
2024-02-24 20:57:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня около восьми часов вечера российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили над территорией Белгородской области.

Отмечается, что украинские националисты применили БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #беспилотник #бпла #белгородская область #Сбили
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