МО РФ: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Сегодня около восьми часов вечера российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили над территорией Белгородской области.

Отмечается, что украинские националисты применили БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.