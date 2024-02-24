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В Москве проходит фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

На фестивале представлена работа журналистов телеканала «Звезда» Екатерины Габель и Евгения Балашова.
Сергей Лебедев 2024-02-24 16:10:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве проходит II Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». В своих лентах военкоры рассказывают о российских бойцах, их историях и победах в зоне специальной операции, а также о жителях Донбасса, которые уже много лет живут под обстрелами украинских националистов.

На фестивале представлена работа журналистов телеканала «Звезда» Екатерины Габель и Евгения Балашова. Фильм «Стать "Барсом": Путь добровольца» рассказывает о тех, кто сами вступают в отряды и идут на передовую. Посмотреть его можно на нашем сайте.

Фестиваль проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве, сообщает RT. Мероприятие продлится до воскресенья, 25 февраля.

Отмечается, в программу фестиваля вошли 27 фильмов.

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