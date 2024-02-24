«Любим вас»: бойцы из полка Московской области пообщались с родными по телемосту

В День защитника Отечества Министерство обороны и губернатор Московской области Андрей Воробьев организовали телемост с участниками спецоперации. Это редкая, но такая ценная возможность для родных сказать слова поддержки бойцам. Многие на встречу приехали всей семьей.

Самая юная участница встречи - дочка российского военнослужащего посвятила стих не только своему папе, но и всем защитникам Отечества. На телемост с военными из СВО приехали дети, мамы, жены, сестры и бабушки наших бойцов. Военная видеосвязь, организованная Минобороны, позволила увидеть родные лица.

«Мы очень ждем вас обратно, каждый день молимся и думаем о вас, и вас здесь оберегаем, любим вас. Привет, Вадюш!» - сказала жена военнослужащего.

«Привет, дорогуша моя! Все в порядке, очень люблю, приедем в отпуск, куда-нибудь скатаемся», - ответил боец.

От такого трогательного общения даже у мужчин наворачиваются слезы. На передовой они не пользуются мобильными телефонами, да и сотовой связи там нет, поэтому этот телемост стал глотком воздуха и возможностью сказать самые важные слова.

«Сереж, когда ты идешь на передовую, знай: я с тобой всегда рядышком, где бы ты ни был», сказала жена российского военного.

«Димуля, муж мой, я очень горжусь тобой, ты большой молодец! Я тебе никогда этого не говорила, но мне кажется, тебе как никогда сейчас важны эти слова: мое сердце всегда рядом с тобой», - сказала жена одного из российских бойцов.

Все эти военнослужащие служат сейчас в полку Московской области. Набор начался в октябре прошлого года. В состав вошли солдаты и офицеры, в том числе прошедшие «горячие точки». Подразделение поддерживает лично губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы вас ждем, гордимся ребятам, кто на задании. Низкий поклон. Сделаем все, чтобы с нашей стороны вопросы были закрыты. Не сомневаемся в вашем мужестве и героизме. И что говорили близкие и родные - вы, пожалуйста, обязательно соблюдайте», - заявил Андрей Воробьев.

Даже во время телемоста и визита губернатора Московской области фонд «Защитники Отечества» не останавливает своей деятельности. Специалисты принимают документы, отвечают на звонки и ведут прием по личным вопросам

Андрей Воробьев пообещал бойцам, что их тыл будет надежно прикрыт, и для семей сделают все возможное, в том числе благодаря фонду «Защитники Отечества». К слову, каждый доброволец полка получил выплату в один миллион рублей. Но лучший подарок - это, конечно же, общение с родными.