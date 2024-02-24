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На севере Москвы обрушилась крыша парковки, машины оказались под завалами

Крыша парковки была полностью покрыта мокрым снегом, под тяжестью которого, предварительно, она и обвалилась.
Елизавета Кондрикова 2024-02-24 14:06:01
© Фото: mskdtp, VK © Видео: mskdtp, VK

В московском Северном Медведково обрушилась крыша охраняемой парковки, предварительно, от 15 до 30 машин оказались погребенными под ней. Кадрами с парковки делятся очевидцы в социальных сетях.

Крыша парковки была полностью покрыта снегом, под тяжестью которого она и обвалилась. В результате ЧП никто не пострадал, на месте работают сотрудники оперативных служб. По данным РИА  Новости, под завалами остаются 15 легковых автомобилей.

Уточняется, что инцидент произошел на 90-м километре МКАД. Площадь обрушения оценивается в 100 квадратных метров.

Под завалами оказались машины широкого ценового спектра. В комментариях под видео пользователи сокрушаются тому, что среди пострадавших автомобилей в том числе стоят особо дорогих марок.

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