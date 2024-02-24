Два МиГ-29 воздушных сил Украины сбиты в Донецкой области

Два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины сбиты средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Ясеневое и Селидово Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Кроме того, в течение минувших суток были перехвачены управляемая бомба JDAM и два реактивных снаряда, выпущенных из системы залпового огня HIMARS производства США.

Также силы ПВО уничтожили 92 украинских беспилотника, в том числе в районе населенных пунктов Волноваха, Чубаревка, Новая Збруевка и Новая Маячка.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.