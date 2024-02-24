МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В центре Москвы легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель

В пресс-службе МВД сообщили, что пострадавших в результате ДТП нет.
Елизавета Кондрикова 2024-02-24 11:10:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель в Москве на Смоленском бульваре, водитель и пассажир оказались зажатыми в машине. По данным «360», в аварию попал автомобиль каршеринга. 

Уточняется, что на месте ДТП также произошел разлив топлива, пострадавших удалось оперативно вытащить из автомобиля. В пресс-службе МВД добавили, что пострадавших нет, два человека были госпитализированы.

Источник «360» утверждает, что одного из находящихся в машине, не удалось спасти, он скончался на месте до госпитализации.

На кадрах, публикуемых телеканалом, видно выбитое колесо легковушки, дорожный разделитель оказался сплющенным. На месте присутствуют сотрудники ДТП.

#Москва #авария #ДТП #пострадавшие #каршеринг
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 