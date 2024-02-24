В центре Москвы легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель

Легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель в Москве на Смоленском бульваре, водитель и пассажир оказались зажатыми в машине. По данным «360», в аварию попал автомобиль каршеринга.

Уточняется, что на месте ДТП также произошел разлив топлива, пострадавших удалось оперативно вытащить из автомобиля. В пресс-службе МВД добавили, что пострадавших нет, два человека были госпитализированы.

Источник «360» утверждает, что одного из находящихся в машине, не удалось спасти, он скончался на месте до госпитализации.

На кадрах, публикуемых телеканалом, видно выбитое колесо легковушки, дорожный разделитель оказался сплющенным. На месте присутствуют сотрудники ДТП.