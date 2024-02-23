NBC: Китай в этом году отправит новых панд в зоопарк США

Китай планирует в этом году передать пару панд калифорнийскому зоопарку Сан-Диего в США в качестве элемента «пандовой дипломатии» на фоне ухудшения в последние годы американо-китайских отношений. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Уточняется, что самец и самка гигантских панд могут прибыть в США уже этим летом при условии одобрения всех необходимых требований, официальных дат на данный момент нет. При этом самка является детенышем панд, которые ранее проживали на территории американского зоопарка.

В публикации отмечается, что к данному моменту в США практически не осталось панд из-за снижения дипломатических контактов между Пекином и Вашингтоном. В зоопарке Сан-Диего не было гигантских панд с 2019 года.

Также Китай договорился о передаче панд в зоопарк Мадрида и ведет обсуждение с зоопарком Вены.

В настоящее время Китай совместно с другими странами проводит политику по сохранению популяции черно-белых медведей. В последние десятилетия сложилась традиция по передаче за границу панд, что стало выражением китайской «пандовой дипломатии».