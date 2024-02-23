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NBC: Китай в этом году отправит новых панд в зоопарк США

При условии выполнения всех требований панды смогут появиться в калифорнийском Сан-Диего уже этим летом.
Елизавета Кондрикова 2024-02-23 07:59:01
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Китай планирует в этом году передать пару панд калифорнийскому зоопарку Сан-Диего в США в качестве элемента «пандовой дипломатии» на фоне ухудшения в последние годы американо-китайских отношений. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Уточняется, что самец и самка гигантских панд могут прибыть в США уже этим летом при условии одобрения всех необходимых требований, официальных дат на данный момент нет. При этом самка является детенышем панд, которые ранее проживали на территории американского зоопарка.

В публикации отмечается, что к данному моменту в США практически не осталось панд из-за снижения дипломатических контактов между Пекином и Вашингтоном. В зоопарке Сан-Диего не было гигантских панд с 2019 года.

Также Китай договорился о передаче панд в зоопарк Мадрида и ведет обсуждение с зоопарком Вены.  

В настоящее время Китай совместно с другими странами проводит политику по сохранению популяции черно-белых медведей. В последние десятилетия сложилась традиция по передаче за границу панд, что стало выражением китайской «пандовой дипломатии».  

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