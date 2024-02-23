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Пожарный поезд привлекли к тушению склада в Новосибирске

По предварительным данным площадь пожара составила 800 квадратных метров.
Владимир Рубанов 2024-02-23 05:52:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В Новосибирске 67 человек, 20 единиц техники и пожарный поезд тушат крупный пожар на складе. Около 7 часов утра загорелся одноэтажный кирпичный склад с мансардным этажом в Кировском районе города по улице Петухова, сообщили в МЧС.

Склад поделен на три отсека. Там хранятся палеты, продукты питания и металлические изделия. В помещении интенсивно горят палеты. По предварительным данным площадь пожара составила 800 квадратных метров.

На пожаре работает усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений. Информации о пострадавших нет. На месте создали штаб, чтобы координировать силы и действия. На место возгорания прибыл пожарный поезд для бесперебойной подачи воды.

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