«Черные барсы» Авдеевки: как тувинцы установили знамя под огнем снайпера

Неожиданная встреча на улицах освобожденной Авдеевки: оператор беспилотников едет на моноколесе. Все оборудование в рюкзаке за спиной - быстро и удобно.

«Так вообще - оно до 70 км/ч. На 150 км запас хода. Здесь на позиции ездил - вообще удобно. Слышно дроны в небе, в машине же ты не слышишь», - говорит боец с позывным «Вед».

Мы продолжаем свой путь пешком - вместе с бойцами группировки войск «Центр», которые брали штурмом этот район Авдеевки.

«Тут бои велись за каждый дом, за каждый участок местности. Наступала наша 55-я отдельная мотострелковая бригада гвардейская горная. В основном работали с тяжелыми - гранатометы, «Шмели», огнеметы, ПТУРы. Ну и бой в городе, сами понимаете», - рассказывает военнослужащий с позывным «Менгили».

Его позывной «Менгили» переводится с тувинского как «снежный». При штурме города бойцы намеренно вели радиопереговоры на родном языке - чтобы запутать противника. А воевала против них здесь элита ВСУ - 3-я штурмовая бригада, сформированная из «азовцев»* (запрещенная в РФ организация). Вот их шевроны с экстремистскими символами, а это - их опорный пункт.

«Вот здесь они были. Все оборудовано, много медикаментов у них здесь находилось. Здесь у них капельницы стояли, раненых сюда завозили, помощь оказывали и дальше эвакуировали. Здесь сосредотачивались и дальше наступали», - показывает «Менгили».

Однако наступление не получилось: боевики убежали, оставив в своих опорниках наряженные новогодние елки, канадские сухпайки и разнообразное оружие западного производства.

«Ручные противотанковые гранатометы американские. Ну и также в ходе зачистки два гнезда нашли, где БПЛАшники работали - ВОГи на нас скидывали (выстрел осколочный гранатометный - прим. ред.). Все оставили, побросали и убежали», - рассказывает боец Бады Сурен.

Бойцы этой мотострелковой бригады называют себя «черными барсами». Снежный барс - одно из самых почитаемых животных в республике. А еще во времена Великой Отечественной фашисты настолько боялись подразделений красноармейцев из Тувы, что прозвали их «черной смертью». Теперь они сражаются с современным нацизмом. Поэтому прямо во время штурма Авдеевки установили у памятника советским воинам-освободителям знамя Минобороны России и флаг родной Тувы.

«Когда мы сюда прибежали - возле того здания, который слева находится, прямо во время водружения по нам работал снайпер и пулеметчик. Два бойца сразу прибежали, они прикрывали, когда флаг поднимали. Вот так у нас и получилось», - говорит «Менгили».

Тувинский боец стоит у памятной плиты на месте, где 81 год назад погибли лейтенант Григорий, рядовой Иван и медсестра Маша. Наши герои, как и тогда, в Великую Отечественную, снова освободили город.

С крыши одного из самых высоких зданий Авдеевки весь город как на ладони. До Донецка по прямой меньше 20 километров. Российские флаги реют на фоне голубого неба. Их подняли 17 февраля - вот он, символ освобождения Авдеевки.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.