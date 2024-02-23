Организаторы акций «Бессмертный полк» за рубежом собрались на форум в Москве

В Музее Победы в Москве прошел Международный форум «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья. Из 30 стран мира приехали более 60 организаторов шествия, которым дорога память о своих отцах, дедах и прадедах, спасших мир от нацизма.

«Я знаю, насколько тяжело приходится многим из наших соотечественников за рубежом, во многих странах мира именно сейчас, когда их запугивают, оплевывают, когда на них нападают, клевещут. И тем не менее, они находят силы, смелость, мужество. Не побояться выйти, продемонстрировать свою память», - сказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Очень по-разному каждый год проходит «Бессмертный полк» за рубежом, отметил Примаков. Этот год особенный - пройдут выборы президента России, поэтому, в этот раз шествия, возможно, будет организовать еще тяжелее. В прошлом году акция массово и красочно прошла во многих странах.

«Несмотря на то что эти "Бессмертные полки" проходят не только в дружественных для нас странах. На Кипре, в Турции, в Германии. С запугиваниями, с нападениями, с брызганием бандеровской слюной. Если люди смелые, если они готовы отстаивать свое право, пусть они выходят на улицы», - сказал глава Россотрудничества.

Одна из стран, где организаторам «Бессмертного полка» приходится очень трудно, - Молдавия. На форум в Москве приехал заместитель командира поискового отряда «Август» Руслан Панфили. Он рассказал о том, что власти не дают поисковикам авторизацию, фактически не разрешая им работать.

«В прошлом году, когда правители запретили нам шествие "Бессмертного полка" прямо перед 9 Мая, люди поднялись. Поднялось большое количество людей. По той тенденции, что власти хотят сделать в этом году, думаю, что людей поднимается еще больше. 9 Мая у нас официально уже рабочий день. Но все-таки мы проведем шествие 9 Мая. Мы это сделаем в очередной раз», - рассказал он.

Форум прошел в четвертый раз. Его проводят для того, чтобы объединять участников движения и вырабатывать действия, которые поддерживают связь наших соотечественников за рубежом с исторической родиной. Организаторы «Бессмертного полка» обсуждают сохранение исторической правды, увековечение памяти участников борьбы с нацизмом, обсуждение мер по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и решающей роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии и ее сателлитов.