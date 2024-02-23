В NASA заявили, что корабль Odysseus высадился на Луну

Американский частный беспилотный лунный корабль «Одиссей» совершил успешную посадку на Луну в районе южного полюса спутника, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем аккаунте в X.

«Ваш заказ доставлен... на Луну», - говорится в сообщении.

Посадку модуль совершил в 02.23 мск (18:23 по восточному времени).

Полет стал первым контролируемым спуском на поверхность Луны американского космического корабля после последней пилотируемой миссии Аполлона на Луну в 1972 году и первым полетом частной компании. Также это первый лунный полет в рамках лунной программы NASA Artemis III.

Аппарат Odysseus создан совместными усилиями NASA и базирующийся в Хьюстоне компании Intuitive Machines. «Одиссей» оснащен системами камер EagleCam для документирования своего спуска, оригинальной скульптурой и набором научно-технических экспериментов.