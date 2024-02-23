МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В NASA заявили, что корабль Odysseus высадился на Луну

Полет стал первым контролируемым спуском на поверхность Луны американского космического корабля после последней пилотируемой миссии Аполлона на Луну в 1972 году и первым полетом частной компании.
Ирина Егорова 2024-02-23 03:48:01
© Фото: Boris Roesslerdpa, Global Look Press

Американский частный беспилотный лунный корабль «Одиссей» совершил успешную посадку на Луну в районе южного полюса спутника, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем аккаунте в X. 

«Ваш заказ доставлен... на Луну», - говорится в сообщении.

Посадку модуль совершил в 02.23 мск (18:23 по восточному времени).  

Полет стал первым контролируемым спуском на поверхность Луны американского космического корабля после последней пилотируемой миссии Аполлона на Луну в 1972 году и первым полетом частной компании. Также это первый лунный полет в рамках лунной программы NASA Artemis III.

Аппарат Odysseus создан совместными усилиями NASA и базирующийся в Хьюстоне компании Intuitive Machines. «Одиссей» оснащен системами камер EagleCam для документирования своего спуска, оригинальной скульптурой и набором научно-технических экспериментов.

#Полет #корабль #NASA #Луна #спутник #Odysseus #посадка #Artemis III
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 