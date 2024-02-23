Карьера Дани Алвеса канула в Лету: чем закончилось громкое дело об изнасиловании

Бывший защитник сборной Бразилии и один из самых титулованных футболистов в мире Дани Алвес приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу об изнасиловании. Решение вынес суд Испании. За громким процессом над 40-летним Алвесом, уступающем по числу трофеев только Лионелю Месси, с января прошлого года следил весь футбольный мир. Все это время он находился под арестом.

С заявлением в адрес спортсмена обратились в январе 2023 года. Девушка, имя которой до сих пор скрывается, обвинила его в насильственных действиях сексуального характера в одном из элитных ночных клубов Барселоны. Инцидент произошел в конце 2022 года, а в январе 2023 футболиста взяли под стражу. Спустя полгода задумал побег. По плану нужно было убедить суд изменить меру пресечения на «домашний арест», после чего сесть на борт личного джета и улететь на родину в Бразилию. Идеями Алвес поделился со своими сокамерникам. А те донесли охране. По итогу - красная карточка: вместо домашнего заключения - тюремное.

«Он остается собранным. Теперь нам предстоит изучить приговор на 56 страницах. Мы будем подавать апелляцию и защищать его до конца», - заявил адвокат футболиста Инес Гвардиола.

Сам Алвес настаивал, что все было по обоюдному согласию. Суд встал на сторону обвинения. Почти на каждом из слушаний присутствовали жена и мать футболиста.

Помимо 4,5 лет реального срока, футболист приговорен к 5 годам «условного», также он обязан выплатить потерпевшей 150 тысяч евро. Крупные клубы также отказываются от контрактов с заключенным, да и карьера на большом поле в свои почти 45, когда он выйдет из тюрьмы, маловероятна.

Дани Алвес - легенда современного футбола. Шестикратный чемпион Испании в составе «Барселоны», двукратный чемпион Франции вместе с «ПСЖ», чемпион Италии с «Ювентусом», трижды брал «Лигу Чемпионов» и дважды УЕФА.