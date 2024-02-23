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Лавров прибыл в столицу Бразилии и встретился с президентом да Силвой

Министр иностранных дел России передал лидеру Бразилии теплый привет от его коллеги Владимира Путина.
Ирина Егорова 2024-02-23 02:05:01
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram

После заседания глав МИД «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро министр иностранных дел Сергей Лавров продолжил свое латиноамериканское турне и прилетел в столицу Бразилии.

В аэропорту главу внешнеполитического ведомства РФ встретил почетный караул, а путь от трапа был застлан красной ковровой дорожкой, сообщает радио Sputnik. Позже Лавров встретился с лидером страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Фотографию с переговоров опубликовала в своем Telegram-канале Мария Захарова. 

«Лавров был принят Президентом Бразилии Л.Лулой да Силвой», - сказано в сообщении.

Лавров во время переговоров с да Силвой, передал ему теплый привет от его коллеги Владимира Путина. Также он добавил, что президент России просил передать ему о готовности к взаимодействию по любым вопросам двусторонней повестки дня, международной и региональной политики.

 

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