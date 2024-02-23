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В Москве дали салют в честь Дня защитника Отечества

Самое красочное пиротехническое шоу было организовано в парке Победы на Поклонной горе.
Максим Крюков 2024-02-23 21:40:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В столице дали салют в честь Дня защитника Отечества. Праздничный фейерверк запустили с 16 площадок в 21.00 по московскому времени.

Самое красочное пиротехническое шоу было организовано в парке Победы на Поклонной горе. Там для запуска салютов использовали 18 пушек ЗИС-3 калибром 76 мм времен Великой Отечественной войны.

В каждой из 16 точек дали по 30 залпов с интервалом в 20 секунд. Пиротехническое шоу продлилось около 10 минут. Праздничный салют также прогремел и в других городах страны.

#Москва #праздник #Салют #День защитника Отечества #Поклонная гора
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