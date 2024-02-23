Участники СВО посетили балет «Анюта» в Большом театре в День защитника Отечества

В День защитника Отечества военнослужащие - участники специальной военной операции и члены их семей в рамках проекта Центрального Дома Российской Армии «В кругу друзей» посетили балет «Анюта» в Государственном академическом Большом театре России.

Спектакль, созданный по мотивам рассказа А.П.Чехова «Анна на шее», был поставлен под руководством маэстро танца Владимира Васильева, а музыка была написана композитором Валерием Гаврилиным. В постановке рассказывается история о девушке, которая находится в сложных жизненных условиях и должна сделать непростой выбор, чтобы помочь своей семье. Она вынуждена пожертвовать своими чувствами и мечтами ради благополучия своих близких.

«От лица руководства Министерства обороны, генералов и офицеров, Национального центра управления обороной Российской Федерации и от себя лично хочу вас сегодня поздравить с этим праздником. Это один из самых важных праздников, который отмечается в России - День защитника Отечества. Хочу вам пожелать самого главного - победы и мирного неба над головой», - сказал руководитель одной из дежурных смен НЦУО РФ генерал-лейтенант Игорь Христофоров.

Благодаря проекту ЦДРА «В кругу друзей» военнослужащие, ветераны боевых действий и Вооруженных сил, их родные и близкие могут посещать ведущие театры столицы в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы.

Сотрудничество между Центральным Домом Российской Армии и Большим театром России продолжается уже более 20 лет, в течение которых оба учреждения культуры ведут совместную работу по организации мероприятий для военнослужащих.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.