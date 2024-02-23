Кошмар для боевиков: как «Акации» не дают ВСУ закрепиться под Авдеевкой

Под Авдеевкой за неделю враг потерял убитыми и ранеными почти три тысячи боевиков. Сейчас националисты, которых выбили из города, пытаются закрепится на северо-западе. Им мешают удары российской самоходной гаубицы 2С3 «Акация», давно ставшей для противника настоящим кошмаром. Артиллерия бьет в том числе и по вражеским траншеям, которые находятся всего лишь в двух километрах от позиций ВС РФ.

«Акация» напоминает затаившегося хищника. Прикрытая от вражеских беспилотников маскировочной сетью и ветками она наносит удары из закрытой позиции. В составе расчета из пяти человек есть артиллерист с позывным «Китай». В боях он участвует с самого начала спецоперации.

Мужчина участвовал и в штурме Авдеевки. Но и после освобождения города работы для артиллеристов хватает, потому что нужно идти дальше и занимать новые рубежи.

«Мы в наступление идем, поддерживаем пехоту свою. Чем интенсивнее мы работаем, тем безопаснее для нашёй пехоты. Изначально это все наше. Надо выбить врага отсюда, потому что люди уже устали с этим жить. Каждый день эти обстрелы, особенно по Донецку. Там же дети и старики. Поэтому наша задача - помочь Донецку», - говорит боец с позывным «Китай».

Пока артиллерия бьет по целям, воздушная разведка уже ищет новые. В небо то и дело поднимаются беспилотники.

«На данный момент в связи с тем, что противник отступил, наши подразделения заняли новые огневые позиции и в кратчайшие сроки они сориентировали свои огневые средства. Сейчас наносим огневое поражение по противнику. Точность огня хорошая», - отмечает командир взвода гвардейского самоходного артиллерийского полка ЦВО с позывным «Балу».

Орудия работают не батареей из нескольких орудий, а парами. Это связано с тем, что так их труднее засечь. При это враг отвечает все реже. Сказывается снарядный голод.

Четкое взаимодействие разведчиков и артиллеристов - залог успеха в бою. Благодаря этому противник продолжает отступать.