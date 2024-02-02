Бойцы рассказали о способности «Терминатора» эвакуироваться с одной гусеницей

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в рамках тренировке на полигоне в тылу СВО нанесли удары по условному противнику из БМПТ «Терминатор».

Боевая машина поддержки танков врывается на линию огня и ведет стрельбу по цели. На тренировке члены экипажа отрабатывают свои навыки как универсальных бойцов - они должны уметь заменить друг друга в бою. Машина оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками, пусковыми установками противотанковых ракет, парой автоматических гранатометов АГ-17Д и пулеметом. Врага просто накрывает огнем.

Таким образом можно сберечь наш танк, ведь он уязвим - требуется перезарядка каждые 10 секунд. Противник может воспользоваться ситуацией и нанести удар противотанковыми комплексами. По этим вторичным целям и работает «Терминатор». Командир боевой машины с таким же позывным рассказывает, как еще в начале спецоперации его машина отбила лесополосу у противника.

«Враг был выбит из своего укрепленного пункта и занимал новый. Он успел окопаться. При помощи "Терминатора" и двух танков мы уничтожили батальон противника. За это командир машины получил Орден Мужества, я получил первую награду - медаль за боевое отличие. В последствии еще прибавилось три медали "За Отвагу"», - сообщил «Терминатор».

Максимально приближены к таким боевым действиям условия на полигоне. Военнослужащие оттачивают до совершенства каждую команду. На видео боевая машина заходит на скрытую огневую позицию и работает по условному противнику из 30-миллиметровой пушки и пулемета. Затем она выпускает дымовую завесу и уходит в безопасный район.

Обучиться вождению на боевой машине просто, говорит боец с позывным «Борода». Он сам переучивался с БМП. В течение месяца смог изучить удачные маневры.

«Особые маневры - если выходит из строя гусеница, он может сам себя эвакуировать задним ходом без поворотов. Не надо ждать эвакуации», - рассказал боец.

«Терминатор» стал телохранителем наших танков и сам выдерживает вражеские беспилотники и удары артиллерии.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Алины Пчелинцевой.