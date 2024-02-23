Фетисов, Кобзев и три Героя России сыграли в хоккей на льду Байкала

На льду озера Байкал прошел матч между легендами советского хоккея во главе с двукратным Олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым и сборной Иркутской области. В команду первого зампредседателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды также вошли члены Общероссийской организации «Офицеры России», среди которых три Героя России: Сергей Липовой, Александр Головашкин и Андрей Соловьев.

«Мы много раз слышали об этом мероприятии. Плюс были здесь в январе, нам очень понравилось и хотели еще раз провести выходные здесь. Вообще за хоккеем не очень слежу. Но за такими звездами посмотреть очень хотелось. Ни разу не видел их. Такие люди такой величины. Очень хочется посмотреть, ну и получить впечатление от игры, конечно», - поделился зритель Александр Распутин.

Первую шайбу в матче забросил Евгений Братков из команды чиновников региона. Через 4 минуты звездные гости сравняли счет. Встреча завершилась вничью со счетом 8:8.

«Игра фантастическая. Погода, зрители, праздник спорта, Байкал. Спасибо за поддержку! Национальное достояние - Байкал, национальная игра - хоккей», - отметил советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов.

Звездный матч проходил прямо на льду Байкала в поселке Большое Голоустное уже в четвертый раз. Его миссия - привлечь внимание к экологии и сохранению озера. Специально для мероприятия обустроили площадку и трибуны на 400 мест. Гостей мероприятия ждали точки питания и концертная программа.