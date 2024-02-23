Путин и Шойгу поздравили россиян с Днем защитника Отечества на концерте в ЦАТРА

В Центральном академическом театре Российской Армии прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Гостями мероприятия стали военнослужащие - участники специальной военной операции, члены их семей, ветераны военной службы и участники движения Юнармия.

Собравшихся поздравил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин в видеообращении, а также министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Глава МО РФ в своем поздравлении отметил, что 23 февраля олицетворяет собой яркие страницы воинской летописи нашей страны.

«День защитника Отечества - это праздник, который объединяет героев былых времен, боровшихся за свободу и независимость Родины, сегодняшних воинов, которые своими подвигами доказывают верность стране и мужественно отстаивают ее национальные интересы, всех россиян, кто добросовестно трудится в различных сферах деятельности и приумножает славу России», - сказал Шойгу.

Также глава российского оборонного ведомства выразил слова благодарности тем, кто в эти дни находится на передовой. Следуя ратным традициям предшественников, российские военные сражаются во имя мира и справедливости, в составе Вооруженных сил и добровольческих формирований они отстаивают суверенитет нашего государства, право населения Донбасса сохранить свою историческую идентичность, добавил министр обороны РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.