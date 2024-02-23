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Минобороны РФ передали отремонтированное здание Московского военного округа

В Минобороны сообщили, что подразделения штаба могут занять здание на Космодамианской набережной в Москве уже в марте текущего года.
2024-02-23 13:32:01
© Фото: mos_sobyanin, Telegram © Видео: Минобороны России

Министр обороны Сергей Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили состояние отремонтированного здания штаба Московского военного округа (МВО) и оценили ход реконструкции. Кадрами осмотра помещения после восстановительных работ поделилось Министерство обороны России.

«В октябре прошлого года мы начали масштабную реставрацию. Основные работы уже завершены, и сегодня мы передали здание Министерству обороны Российской Федерации», - сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале.

Здание располагается в Москве на Космодамианской набережной, изначально реконструкция была начата в 1990-х годах, однако работы были заброшены. Штаб МВО располагался в этой местности с 1933 по 2010 год.

В оборонном ведомстве уточнили, что здание имеет историческую ценность, и при восстановительных работах необходимо было сохранить исторические интерьеры, одновременно внедряя современное оборудование и телекоммуникационные и инженерные сети.

В зале боевого управления штаба МВО мэр Москвы также передал главе Минобороны приемки объекта после проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ.

«Огромная работа, Сергей Семенович, огромная работа! Наши слова благодарности. Это возрождение Московского военного округа», - добавил министр.

Подразделения штаба МВО могут занять здание уже в марте этого года.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

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