Минобороны РФ передали отремонтированное здание Московского военного округа

Министр обороны Сергей Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили состояние отремонтированного здания штаба Московского военного округа (МВО) и оценили ход реконструкции. Кадрами осмотра помещения после восстановительных работ поделилось Министерство обороны России.

«В октябре прошлого года мы начали масштабную реставрацию. Основные работы уже завершены, и сегодня мы передали здание Министерству обороны Российской Федерации», - сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале.

Здание располагается в Москве на Космодамианской набережной, изначально реконструкция была начата в 1990-х годах, однако работы были заброшены. Штаб МВО располагался в этой местности с 1933 по 2010 год.

В оборонном ведомстве уточнили, что здание имеет историческую ценность, и при восстановительных работах необходимо было сохранить исторические интерьеры, одновременно внедряя современное оборудование и телекоммуникационные и инженерные сети.

В зале боевого управления штаба МВО мэр Москвы также передал главе Минобороны приемки объекта после проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ.

«Огромная работа, Сергей Семенович, огромная работа! Наши слова благодарности. Это возрождение Московского военного округа», - добавил министр.

Подразделения штаба МВО могут занять здание уже в марте этого года.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.