В НВВКУ открыли бюст Героя РФ Алмаза Сафина в День защитника Отечества

В празднование Дня защитника Отечества в Новосибирском высшем военном училище (НВВКУ) открыли бюст Героя РФ и военнослужащего учебного центра старшины Сафина Алмаза Минигалеевича, в торжественной обстановке к бюстам Героев и Вечному огню были возложены цветы. Кадрами делится Министерство обороны России.

«Алмаз Сафин был человеком закаленным новосибирским характером, был верен своим друзьям, был верен родителям, товарищам, своей семье и верен своей Родине», - сказал Сергей Демин, военнослужащий учебного центра НВВКУ.

Он также поблагодарил всех, кто помог с открытием памятника, отметив, насколько ценна память о Героях.

На церемонии открытия бюста также присутствовало командование училища, военнослужащие центра, родственники Сафина, курсанты и представители администрации. Все присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за безопасность своей страны.

Алмаз Сафин героически погиб, сорвав ценой своей жизни попытку наступления ВСУ на станицу Кременную. Военнослужащий проявив особую доблесть, уничтожив в бою 3 единицы техники врага и более 50 - живой силы.

В оборонном ведомстве добавили, что за историю своего существования училище выпустило более 20 тысяч офицеров. 64 выпускника училища удостоены высокого звания Героя Отечества, 35 выпускников из них посмертно.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.