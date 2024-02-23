Генпрокуратура Белоруссии предложила внести Брестскую крепость в список ЮНЕСКО

Генеральная прокуратура Белоруссии предложила включить мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее предложение ведомство вынесло на рассмотрение Совета министров.

«Генпрокуратура предложила довести до мирового сообщества Брестскую крепость не в качестве форта XIX века, а как мемориал Великой Отечественной войны, символизирующий защиту мира от нацизма...», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Стоит отметить, что вопрос решается на протяжении многих лет. Неоднократно Белоруссию посещали эксперты и представители многих организаций. Сегодня крепость разделена на две историко-культурные ценности: мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и «Комплекс фортификационных сооружений Брестской крепости». Процедура включения в список может растянуться на несколько лет, уточнили в ведомстве.