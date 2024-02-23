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Генпрокуратура Белоруссии предложила внести Брестскую крепость в список ЮНЕСКО

В Генпрокуратуре Белоруссии заявили, что включение Брестской крепости в список ЮНЕСКО важно с точки зрения расследования геноцида белорусского народа.
Ян Брацкий 2024-02-23 13:24:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Генеральная прокуратура Белоруссии предложила включить мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее предложение ведомство вынесло на рассмотрение Совета министров.

«Генпрокуратура предложила довести до мирового сообщества Брестскую крепость не в качестве форта XIX века, а как мемориал Великой Отечественной войны, символизирующий защиту мира от нацизма...», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Стоит отметить, что вопрос решается на протяжении многих лет. Неоднократно Белоруссию посещали эксперты и представители многих организаций. Сегодня крепость разделена на две историко-культурные ценности: мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и «Комплекс фортификационных сооружений Брестской крепости». Процедура включения в список может растянуться на несколько лет, уточнили в ведомстве.

#белоруссия #ЮНЕСКО #генпрокуратура #Брестская крепость
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