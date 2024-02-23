Шойгу вручил госнаграды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск

Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил госнаграды военнослужащим, которые отличились при выполнении боевых задач. Глава Минобороны наградил военнослужащих за проявленные самоотверженность и героизм орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Шойгу поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции.

«Дорогие друзья, коллеги! От души поздравляю вас с этими наградами. Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе!», - сказал министр обороны.

После церемонии награждения Сергей Шойгу вместе с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поздравили с Днем защитника Отечества военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Шойгу и Герасимов поблагодарили их за добросовестную службу, пожелали крепкого здоровья, твердого духа и новых побед во славу Отечества.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.