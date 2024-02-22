Иванов наградил участников СВО в филиале госпиталя Вишневского

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции и медперсоналу филиала Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского в Подмосковье.

В соответствии с президентским указом военнослужащим вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и медаль «За спасение погибавших».

«Хотел выразить слова благодарности нашим замечательным бойцам, которые заслуженно получили свои награды. Всем медицинским работникам за милосердие, за доброту, за ваш бескорыстный труд. Здесь, в новом госпитале, вы проходите лечение и реабилитацию. Уверен, что вы вернетесь в строй», - сказал Тимур Иванов.

В рамках работы Тимур Иванов проверил развитие инфраструктуры военного госпиталя и осмотрел площадку строительства нового корпуса.

Он будет оснащен самым современным медицинским оборудованием и техникой. В госпитале также оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам и гражданскому населению Московской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.