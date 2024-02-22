Литва запретит высадку россиян из поездов в Калининград

Власти Литвы решили запретить россиянам, следующим в Калининград, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны. Нововведение вступит в силу с 1 марта, пишет местный новостной портал 15min.

«В среду правительство приняло решение, что с 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай» - говорится в публикации.

Станция Кяна граничит с Белоруссией, на ней останавливаются поезда, следующие в Калининградскую область и из нее. Остановка Кибартай расположена близ района с Калининградской областью. По информации СМИ, раньше россияне с гражданством ЕС, визой или ВНЖ не были ограничены этим требованием, могли выйти на данных станциях и продолжить путешествие. Сейчас нарушить запрет можно будет в исключительных случаях с одобрения Государственной пограничной службы Литвы (VSAT).