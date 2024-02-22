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Литва запретит высадку россиян из поездов в Калининград

Не уточняется, будет ли распространяться запрет на россиян с паспортом Евросоюза, визой или ВНЖ.
Ирина Егорова 2024-02-22 05:08:01
© Фото: Gabriele Thielmannhttpimagebroker.com#search, Global Look Press

Власти Литвы решили запретить россиянам, следующим в Калининград, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны. Нововведение вступит в силу с 1 марта, пишет местный новостной портал 15min. 

«В среду правительство приняло решение, что с 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай» - говорится в публикации.

Станция Кяна граничит с Белоруссией, на ней останавливаются поезда, следующие в Калининградскую область и из нее. Остановка Кибартай расположена близ района с Калининградской областью. По информации СМИ, раньше россияне с гражданством ЕС, визой или ВНЖ не были ограничены этим требованием, могли выйти на данных станциях и продолжить путешествие. Сейчас нарушить запрет можно будет в исключительных случаях с одобрения Государственной пограничной службы Литвы (VSAT).

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