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Politico: Пентагон сократит программу перевооружений на $10 миллиардов

Под сокращения попадут программы расходов на истребители F-35, ударные подводные лодки, а также армейские вертолеты и дроны.
Ирина Егорова 2024-02-22 05:30:01
© Фото: via Globallookpress.com, Global Look Press

Министерство обороны США в 2024 году вынуждено сократить свои расходы с целью выполнения соглашения между лидерами конгресса и Джо Байденом о повышении потолка госдолга, пишет газета Politico.

«Министерство обороны планирует сократить закупки истребителей F-35 на 18 процентов, ударных подводных лодки, армейских вертолетов и беспилотников», - сказано в публикации.

Объем удержаний составит 10 миллиардов долларов - это чуть больше 1% от совокупного бюджета Пентагона. Незначительный, на первый взгляд, процент снижения скажется на важных для оборонного ведомства программ модернизации вооружений, уточняет издание.

Причем изменения коснутся каждого рода войск США - ВМС обсуждают планы по прекращению финансирования атомной подводной лодки класса «Вирджиния» - вместо двух субмарин придется довольствоваться одной подлодкой. Американская армия откажется от уже давно планируемого обновления вертолетного парка многоцелевых винтокрылых машин OH-58 Kiowa.

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