В турецком Гебзе спустя 9,5 часов освободили семь заложников

Турецкие правоохранители смогли освободить семерых заложников, являющихся рабочими. Операция прошла на заводе Procter & Gamble в Гебзе. Также удалось задержать и мужчину, удерживавшего этих людей.

Как сообщает RT, среди освобожденных были и женщины. Операция по их спасению длилась порядка 9,5 часов.

Инцидент произошел около 14:40 по местному времени в районе Коджаэли на улице Ихсан Деде в местной промышленной зоне. Вооруженный мужчина ворвался на предприятие и захватил в заложники находившихся там сотрудников.

Не уточняется, что стало причиной такого поведения мужчины. Также неизвестно, сколько всего заложников он захватил.