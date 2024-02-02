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В турецком Гебзе спустя 9,5 часов освободили семь заложников

Силовики спасли семерых заложников, включая женщин, и задержала удерживавшего их мужчину.
Дарина Криц 2024-02-02 02:39:01
© Фото: Onur Dogman Keystone Press Agency Globallookpress

Турецкие правоохранители смогли освободить семерых заложников, являющихся рабочими. Операция прошла на заводе Procter & Gamble в Гебзе. Также удалось задержать и мужчину, удерживавшего этих людей.

Как сообщает RT, среди освобожденных были и женщины. Операция по их спасению длилась порядка 9,5 часов.

Инцидент произошел около 14:40 по местному времени в районе Коджаэли на улице Ихсан Деде в местной промышленной зоне. Вооруженный мужчина ворвался на предприятие и захватил в заложники находившихся там сотрудников.

Не уточняется, что стало причиной такого поведения мужчины. Также неизвестно, сколько всего заложников он захватил.

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