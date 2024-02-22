NBC News: Илон Маск осенью 2023 провел тайную встречу в Белом доме, обсуждая ИИ

Американский предприниматель Илон Маск тайно посетил Белый дом в сентябре 2023 года, сообщает телеканал NBC News, подтверждая информацию записями в журнале о посетителях.

Вместе с Маском администрацию американского президента посетил старший руководитель отдела государственной политики Tesla Рохан Патель. Они находились в западном крыле Белого дома.

По информации издания, миллиардер обсудил с чиновниками искусственный интеллект. Встреча состоялась 13 сентября, уточняет телеканал. При этом миллиардер не встречался с самим президентом Байденом.

До этого Маск посещал Белый дом, но во время администраций Обамы и Трампа. Данный визит Маска является первым с 2021 года, как Байден стал президентом США.