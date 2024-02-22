WP: ВСУ бежали из Авдеевки без согласования с командованием

Украине не удалось безопасно вывести все свои войска из Авдеевки во время беспорядочного отступления в минувшие выходные, пишет The Washington Post.

В заявлении 110-й бригады ВСУ говорится, что постоянные атаки российской авиации, артиллерии и беспилотников сделали невозможной «эвакуацию нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих».

Украинские боевики, знакомые с последними неделями боев в Авдеевке и быстрым выводом войск из города, заявили, что ситуация была хаотичной и плохо спланированной. Отступление по приказу генерал-полковника Александра Сырского «было мрачной и опасной операцией», пишет издание. И едва ли это упорядоченный отход на «более выгодные позиции», как заявляли украинские военные чиновники.

Один солдат рассказал, что некоторым войскам было приказано «занять позиции, которые уже были потеряны или разрушены». По его словам, военнослужащие 110-й бригады были измотаны после двухлетней службы без ротации и усталость заставила их покинуть свои позиции «без предварительного согласования».

Другой боевик, командир взвода 53-й бригады, сказал, что всем солдатам его батальона удалось покинуть город, но он понимает, что другие «застряли». Если отступление из города вообще планировалось, то «планировалось очень плохо», сказал он.

Этот человек не мог даже вспомнить, выехали ли они в субботу или в воскресенье - по его словам, из-за сильного переутомления. Его взвод передислоцировался за пределы города и ведет боевые действия в «очень сложной ситуации». Командир взвода добавил, что поспешное отступление и потеря Авдеевки «сломали ребят психологически».

«Много управляемых авиабомб, много авиации. Честно говоря, большинство людей от всего этого в шоке», - сказал он.

Командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады заявил, что бой в Авдеевке «был, наверное, самым тяжелым боем за все время российско-украинской войны».

Ранее Сергей Шойгу сообщал, что ВСУ в ходе боев за Авдеевку только 17-18 февраля потеряли 2400 человек.