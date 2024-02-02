Хуситы заявили, что атаковали ракетами юг Израиля

Шиитские вооруженные формирования, контролирующие север Йемена, - хуситы выпустили по южной части Израиля баллистические ракеты. Как сообщает арабский телеканал Al Jazeera, военный представитель хуситов подтвердил, что они провели операцию, запустив ракету по израильскому городу Эйлат.

«В свою очередь, военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари подтвердил, что они провели "военную операцию против конкретных целей израильского противника в районе Умм ар-Рашраш" (Эйлат) с применением ряда баллистических ракет, пообещав провести "больше операций против врага, пока агрессия против Газы не прекратится"», - сообщили репортеры телеканала.

В то же время пресс-служба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) прежде сообщала о перехвате ракеты класса «земля-земля» в районе Красного моря комплексом «Хатц» (Arrow/Hetz).

«Истребители ПВО недавно успешно перехватили комплексом "Хац" ракету класса "земля-земля", направлявшуюся на территорию Государства Израиль в районе Красного моря», - указали в ЦАХАЛ.

Со ссылкой на очевидцев, слышавших громкий взрыв в районе Красного моря недалеко от города Эйлат в Акабском заливе, телеканал Al Jazeera предположил, что этот звук вызвал запуск противоракетной системы «Хаец», которая перехватила ракету и взорвала его в воздухе.

На фоне эскалации арабо-израильского конфликта йеменские мятежники заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива и будут наносить удары по территории еврейского государства до окончания боевых действий в секторе Газа.