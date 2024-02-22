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Су-25 ударили ракетами по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13, а потом выполнили кабрирование на предельно малой высоте в 25 метров.
2024-02-22 07:38:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России атаковали опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России.

«Выполняли полет на предельно малой высоте. При подходе к рубежу начала маневра выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет с дальнейшим уходом под нижнюю границу зоны ПВО противника с дальнейшим возвращением на аэродром», - рассказал летчик.

Экипажи Су-25 выполнили кабрирование на предельно малой высоте в 25 метров, а затем нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13. Передовой авиационный наводчик сообщил, что цели поражены.

После этого летчики выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и вернулись на аэродром базирования.

Материал подготовили Вадим Синицын и Николай Баранов.

#вкс россии #ракеты #Су-25 #ВСУ #спецоперация #СВО #краснолиманское направление
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