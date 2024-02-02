Список иноагентов Минюста РФ пополнили шесть человек

Второго февраля министерство юстиции пополнило внесло с реестр иностранных агентов еще шесть человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Статус иноагента получили депутат городского совета Новосибирска Антон Картавин*, правозащитник Олег Орлов*, бывший доцент факультета философии МГУ Станислав Козловский*, историк Никита Соколов*, журналист Сергей Степанов* и активист Михаил Чимаров*.

Отмечается, что Антон Картавин* распространял недостоверную информацию о решениях, которые принимают российские власти. Как и Станислав Козловский*, он участвовал в создании материалов иноагентов. Сам историк также взаимодействовал в иностранными информационными площадками, причем деятельность одной из них признана нежелательной в России.

Олег Орлов*, Никита Соколов* и Сергей Степанов* выступали против проведения спецоперации на Украине, они также состоят в организациях, которые уже были включены в реестр иноагентов. Михаил Чимаров*, по данным минюста, занимался распространением пропаганды ЛГБТ**.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

** Запрещенное в России экстремистское движение.