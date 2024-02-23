Путин обратился к россиянам в День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин обратился к россиянами с поздравлением ко Дню защитников Отечества. Он адресовал свое поздравление ветеранам, личному составу, гражданскому персоналу Вооруженных сил и всем, кто прошел воинскую службу.

«Этот праздник один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе и селе с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы и безопасность граждан, суверенитет и независимость России», - сказал глава государства.

Путин отметил особое отношение к военным в России.

«Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов», - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями.

«В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаем их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира», - сказал президент.

Путин отметил, что солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции.

«На переднем крае сегодня участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы могли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству», - сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что в современном мире немало тревожных вызовов и рисков. Поэтому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота - это гарантия безопасности России, ее свободного, суверенного развития.

«С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию», - сказал президент.

Путин сообщил, что сегодня доля современного вооружения и военной техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95 процентов, а морской составляющей ядерной триады - почти 100 процентов. Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет «Циркон». Завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. Буквально на днях в Казани в Вооруженные силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М.

«В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой. Такая работа, повторю, идет системно и последовательно. За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего - высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки», - заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что на очереди разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере.

«Среди первоочередных задач - повышение боевой выучки, мастерства, слаженности действий наших частей и соединений, подготовка командиров всех уровней. Прочная опора здесь - сержанты, офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались на суше, в воздухе и на море. Настоящие командиры, смелые и решительные, они ведут за собой солдат. За ними будущее нашей армии и флота», - сказал глава государства.

Путин отметил, что страна, все граждане России верят в силу и надежность своих защитников и знают, что они всегда на посту, всегда на страже интересов и безопасности Отчизны. Он пожелал им крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. Путин адресовал самые теплые поздравления их семьям, близким, тем, кто любит и ждет, кто является для защитников страны надежной опорой в жизни и на службе.