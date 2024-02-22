В Пентагоне заявили, что создали систему управления войсками на базе ИИ

Пентагон разработал новую систему командования и управления Вооруженными силами США на базе искусственного интеллекта. Об этом заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на симпозиуме по вопросам военного применения ИИ в Вашингтоне.

Задача в министерства обороны - внедрять инновации везде, где они могут принести наибольшую военную ценность, заявила Хикс. Еще в 2022 году американские военные объединили четыре разрозненные группы по цифровым технологиям, искусственному интеллекту и аналитике под руководством уполномоченного директора, который подчиняется непосредственно министру обороны.

К концу 2023 года минимальная жизнеспособная система управления уже была готова. Хикс описала ее как чрезвычайно надежную и обеспечивающую преимущество при принятии решений Пентагону и военным командирам. По соображениям безопасности она отказалась уточнять, где и для чего применяется этот потенциал.

Разработанная система представляет собой сочетание концепций, технологий, политики, инструментов и специалистов. Эти усилия существенно расширяют возможности США, но не являются признаками «гонки вооружений ИИ», заявила заместитель министра обороны.