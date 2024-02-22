Узнаешь по первым аккордам: группа «Любэ» отметила свое 35-летие

Группа «Любэ» проводит генеральную репетицию перед юбилейным концертом ко Дню защитника отечества. Для Николая Расторгуева пошили специальный удобный костюм с эмблемой «35 лет».

Появление группы произвело революцию на советской сцене. Это был резкий контраст на фоне шоу-бизнеса тех лет. Солист в военной гимнастерке. Крепкие, спортивные, короткостриженные парни. С мощной мужской энергетикой. Ребята из подмосковных Люберец - «Любера», как тогда говорили. И само название группы родилось из молодежного сленга.

«Это жаргонное словечко из моей юности, молодости, детства "отлэ", "харэ", "любэ". "Отлэ" - отлично, "харэ" - хватит и "любэ" - все что угодно. Отлично: 4 буквы, два слога всего, ложится на ухо мгновенно, что не мало важно», - поделился музыкант.

Николай Расторгуев начал музыкальную карьеру в 1978 году с ВИА «Шестеро молодых», где был вокалистом вместе с Валерием Кипеловым, создавшим потом группу «Ария». В 80-х выступал в ансамбле «Лейся песня» и группе «Рондо». Знаковым в его судьбе стал переход в ВИА «Здравствуй, песня», где и состоялось знакомство с худруком и будущим продюсером Игорем Матвиенко. Изначально Расторгуев почему-то не приглянулся ему.

«Действительно не хотел он меня брать, потому что образ тогда ансамбля "Здравствуй, песня" был другой. Я был стриженый, а там все длинноволосые, все с модными роковыми гитарами», - рассказал Расторгуев.

Матвиенко вынашивал идею создания музыкальной группы с национальным военно-патриотическим уклоном. И вот его продюсерский талант, помноженный на харизму Расторгуева и тексты нескольких поэтов песенников, принес невероятный эффект.

«Сила "Любэ" - это уникальное явление. Я каждый раз из зала смотрю: выходит Николай, встает на точку и два часа с этой точки не сходит, и происходит магия, гипнотизирует. И весь зал входит в патриотический транс, происходит химия и каждый раз чудо. Зал встает, где-то садится, плачет. Где-то начинают отчаянно все плясать», - заявил музыкальный продюсер Игорь Матвиенко.

Огромная страна узнает музыку любимой группы по первым аккордам. Своей «Любэ» считают представители всех мужественных профессий. От подводников до стражей порядка.

«Они покорили и все женское население страны. Мощная мужская харизма, настоящие мужики на сцене. То, чего, наверное, не хватало. До сих пор группа находится в числе лидеров, до сих пор собирает аншлаги, люди любят их песни, поют в караоке, заказывают в ресторанах. Это поистине народная команда», - отметила Народная артистка России Лариса Долина.

Композиции «Любэ» проникнуты любовью к русской культуре. И вот один из самых народных актеров Сергей Безруков вместе с Расторгуевым исполняет песню «Березы» в сериале «Участок».

«Для меня это была фантастика - как мир и детство. Вот кумир детства и вот мы с ним вдвоем в клипе! Песни настолько искренние, они так искренне отражают любовь к Родине, к России. Когда мы называем группа "Любэ", мы называем очень сильный серьезный бренд на все времена», - сказал Народный артист России Сергей Безруков.

Песни группы «Любэ» звучат почти в 40-ка фильмах и сериалах. Музыканты и сами снялись в нескольких картинах. Одна из них «Зона Любэ», вышедшая в эфир в 90-х.

Самой популярной своей песней сами артисты считают «Выйду ночью в поле с конем». Во время первого ее исполнения у Николая Расторгуева на глазах выступили слезы.

Хит про коня настолько вошел в массы, что некоторым уже кажется, что это старая русская народная песня, а не стихи поэта Александра Шаганова. Ее поют везде: на застольях, в электричках, профессиональные хоры. На иностранных языках. И иностранцы на русском.

«Я придумал эту песню как воспоминание о детских временах, когда я проводил время под Суздалем в деревне. Это просто озарение в чистом виде, улыбка небес в сторону автора», - признался автор текста песни «Конь» Александр Шаганов.

«Любэ» - самая востребованная группа среди солдат и офицеров. В создании песни гимна Сухопутных войск принимал непосредственное участие министр обороны Сергей Шойгу. Лично вносил правки в текст.

Зал рукоплескал группе «Любэ» во время концерта в здании Минобороны в рамках проекта «Встречи с настоящими людьми».

Сейчас Николай Расторгуев активно поддерживает наших бойцов, отправляя гуманитарную помощь в зону СВО, участвует в сборах «Народного фронта», поет в госпиталях и сборных пунктах. Наши воины в ответ шлют благодарность с хештегом «работаем дядя Коля».

«Он большой добрый человек, хоть сам не большой физически. Такой мишка, небольшой медведь. Все, что они поют сейчас, обретает второй смысл. И, конечно, все, что поет "Любэ" - это психологическая поддержка. Не зря наш президент их любит», - сказал Народный артист России Дмитрий Певцов.

«Любэ» в олимпе славы уже 35 лет. И второй такой патриотической группы нет. Расторгуеву уже при жизни поставили памятник - в его родных Люберцах. На гастролях в самолетах и поездах группа уже преодолела расстояние в десятки, если не сотни экваторов. И движение не останавливается. Уже написан и готов к выходу новый хит. Завершается подготовка исторической оперы «Князь Владимир», где главные роли будут у певца SHAMAN и, конечно же, Николая Расторгуева.