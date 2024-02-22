«Град» накрыл пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Воздушно-десантных войск уничтожили живую силу ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Подразделение ВСУ было обнаружено рядом с одним из населенных пунктов. Расчет РСЗО «Град» получил задачу уничтожить противника и отправился в указанный район. После первого удара по заданным квадратам артиллеристы ВДВ сделали корректировку. Повторным залпом они уничтожили взвод украинских военных. Выжившие боевики бежали.

Артиллерия ВДВ находится на круглосуточном дежурстве и постоянно атакует цели на правом берегу Днепра в Херсонской области. РСЗО уничтожают там живую силу и боевую технику ВСУ. Разведывают цели и корректируют огонь расчеты беспилотников.

РСЗО «Град» перезаряжают в запасных районах. Потом боевые машины отправляются на новые огневые позиции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.