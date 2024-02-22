Доставка с риском: как в Москве собираются бороться с опасной ездой курьеров

Московские власти хотят оборудовать электровелосипеды курьеров встроенными ограничителями скорости - до 25-ти километров в час. А все потому, что с ростом рынка доставки, количество ДТП с участием курьеров выросло в разы. Но бизнес предупреждает: регулирование нанесет удар по всей отрасли и возможно, ценам на доставку.

Пятилетнюю летнюю дочь Маргариты Поповой на полном ходу снес курьер на велосипеде. На фотографиях ребенка сразу после ДТП видно, что девочка ударилась головой, она получила множественные ссадины и сколола зубы.

«На этом бульваре у нас находится школа, то есть выход из калитки прям на бульвар. У нас тут гуляют мамы с колясками, у нас тут гуляют детки», - рассказала Маргарита Попова.

Еще один случай: доставщик, выехал на встречную полосу, чтобы срезать угол. Результат - лобовое столкновение. И нередко такие ДТП заканчиваются для кого-то из участников движения трагично. Так, в Екатеринбурге курьер погиб под колесами автомобиля, когда выехал на зебру, не дождавшись зеленого сигнала светофора и не глядя по сторонам.

Госавтоинспекция посчитала, что за 2022 год произошло 838 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В ДТП погибли 19 человек. Годом позже, когда городской электротранспорт еще прочнее закрепился в трафике, количество ДТП выросло втрое. Погибших - 31.

Заказы, которые доставляют до двери курьеры, хранятся и формируются в так называемых дарксторах. Это складские помещения, обычно расположенные на первых этажах жилых домов. И такие точки, откуда курьеры выезжают с полными рюкзаками, есть практически в каждом спальном районе. Рядом традиционно припаркованы велосипеды и самокаты, у которых нет шипов на покрышках

Это летом, даже, на лысой резине сцепление с асфальтом есть, а по заснеженным улицам велосипед не поддается управлению. Плюс спешка – неотъемлемая часть профессии курьера. Чем больше заказов доставил, тем выше зарплата.

За регулирование курьерских сервисов взялся департамент транспорта Москвы. Вместе с бизнесом они обсудили перспективу создания системы регистрации и учета курьеров, которая будет контролировать время их работы и маршруты перемещения.

«Считаем важным, чтобы транспорт сотрудника соответствовал основным требованиям безопасности, которые на сегодня предъявляются к СИМ. Соблюдение правил парковки, встроенный ограничитель скорости до 25км/ч. Передача телематики поездок, а также ограничители скорости в медленных зонах», - объяснила руководитель проектов новой мобильности Дептранса Полина Стасюк.

В России курьерами работает более миллиона двухсот тысяч человек. Но несмотря на регулярный многотысячный прирост сотрудников, эксперты прогнозируют дефицит кадров к концу года. В ассоциации курьерских служб уверены - инициатива властей ввести тестирование на знание ПДД и фиксировать нарушения городскими камерами - может замедлить темпы развития отрасли.

«Большинство курьеров, по нашим данным, это люди, которые подрабатывают. Они пришли сегодня в доставку, в доставке им говорят, что, чтобы выйти, надо пройти двухнедельное тестирование. А он работал всего 1.5 дня и в сервисе доставки финансы запланированы, издержки есть. Запрос со стороны властей есть, запрос со стороны общества есть, но надо понимать и бизнес», - заявил президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков.

Также Минтранс обязал регионы создать благоприятные условия для передвижения средств индивидуальной мобильности. Подразумевается создание дополнительных дорожек и парковок. В Москве план развития велоинфраструктуры - на 2 года вперед, и деньги на это из городского бюджета предусмотрены.

Среди других новшеств — сверять планы открытия дарксторов с городскими властями. Так, по мнению представителей Минтранса, вместе курьерскими точками будет развиваться и транспортная инфраструктура вокруг них. К слову, в некоторых мировых мегаполисах, эта идея уже реализовывается в форме строгого запрета открывать несогласованные дарксторы.

«Хотим обратить внимание, что для эффективного сотрудничества очень важно сохранить этапность, поступательность движения, для того чтобы введение каких-то новых мер регулирования не повлекло нежелательных последствий прежде всего для потребителей, для бизнеса и для самого города», - отметил замдиректора транснациональной компании Максим Рожнев.

Пока департамент только обсуждает пути регулирования отрасли с бизнесом. А крупные компании и так проводят тестирование на знание правил дорожного движения при приеме на работу. Эксперты не исключают, что, если нововведения станут обязательными, появятся и серые сервисы доставки.