«Заступник» на страже: как мобильное приложение защитит детей бойцов СВО

Последнее время участились случаи нападения на детей участников спецоперации. Об этом заявляют разработчики приложения «Заступник» из инновационного центра «Сколково».

Как отметили создатели приложения, злоумышленники пользуются отсутствием отцов, думая, что детей никто не защитит.

«Вот поэтому-то мигранты нападают, то педофилы, то еще какие-нибудь отморозки», - подчеркивают разработчики.

Приложение бесплатное и работает во всех регионах России. Его можно установить на телефоны детей - это сократит время прихода на помощь к ним в случае возникновения экстренной ситуации. Волонтеры и экстренные службы помогут.

Разработчики отметили, что приложение помогает родителям приходить на помощь к попавшим в беду детям - получается некий договор о взаимопомощи. Кто ближе - тот и поможет.

Установить приложение можно на его официальном сайте, в App Store или в Google Store.